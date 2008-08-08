Песков: Захарченко предательски убили

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко был предательски убит, последствия будут неизбежными, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков назвал убийство Захарченко трагическим событием. «Ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили, последствия будут достаточно неизбежные», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля подчеркнул, что «дело не в мести», а в том, что против Донбасса продолжает применяться тактика террористических актов. «Если вы помните, серия убийств на Донбассе. Можно только предполагать, кто стоит за этой серией убийств», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что «подобная террористическая практика» не способствует выходу на реализацию минских договоренностей и налаживанию атмосферы взаимного доверия. «Она не способствует разрядке на линии разделения, она не способствует конструктивному подходу в самом Донбассе», – добавил он.

Главу Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибшего в пятницу в результате теракта в кафе «Сепар» в Донецке, в воскресенье похоронили на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе города. Там же покоятся боевые товарищи лидера Донбасса – Арсен Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви).