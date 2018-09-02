Бабченко раскритиковали за издевательский пост о Кобзоне и Захарченко

Интернет-пользователи обрушились с критикой на российского журналиста Аркадия Бабченко, опубликовавшего на своей странице в социальной сети издевательский пост про певца Иосифа Кобзона и главу Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«Удачных всем выходных. Хотя и так уже неплохо», – написал Бабченко в Twitter, опубликовав видео, на котором Кобзон и Захарченко вместе с ансамблем имени Александрова исполняют песню «Я люблю тебя, жизнь».

Журналиста резко раскритиковали за цинизм. «Аркаша, не завидуй, тебе к ним не попасть. Для тебя сковородку готовят…» – написал Владимир Стариков.

«Радоваться чьей-то смерти – признак примитивных идиотов, которым в детстве не объяснили самые азы человеческого поведения. Это и есть мерило их человеческой сущности, вернее – ее отсутствия. НЕЛЮДИ!» – написала Марина Юрьева. Она добавила: «Какие праздники празднуют – таков и народ. На Украине всенародный праздник – смерть людей. Мы теряем своих героев. Но они у нас есть, раз мы их теряем, и скорбим всенародно вместе с Крымом и Донбассом. А кто герой на Украине? Бандера с Шухевичем? Полицаи и бандеровцы? Полное обнуление».

«Захарченок – герой, который погиб, защищая Донбасс и Россию. А Бабченко – обычный трус, который и умереть-то не смог за Незалежную», – написал в пользователь с ником nrmpui.

«И зачем его из морга выпустили? Доктор же сказал в морг – значит, в морг!» – иронизирует verk111.

«События на Украине и в Сирии выявили, как лакмусовая бумажка, столько занимательных личностей, о человеческих качествах которых мы бы еще долго не догадывались», – написал пользователь Кибервоин.

В мае на Украине инсценировали убийство Бабченко. Почти сутки его считали мертвым, пока журналист не появился на брифинге СБУ.

Напомним, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. 25 декабря 2016 года 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова погибли при крушении самолета Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию.