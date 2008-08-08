Умер Иосиф Кобзон

В четверг, 30 августа, на 81-м году жизни скончался народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, сообщили российские СМИ и позднее подтвердили родственники артиста.

Первым о случившемся сообщило издание «Комсомольская правда» в Twitter.

Позже уход артиста из жизни подтвердила помощник супруги певца. «Иосиф Давыдович скончался», – сказала она ТАСС.

Родственники Кобзона также подтвердили радиостанции «Говорит Москва» смерть артиста.

Сообщения о смерти Кобзона также появились в микроблоге в Twitter сайта Вести.Ru. «Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет», – говорится в сообщении.

В Госдуме также подтвердили смерть Народного артиста СССР, передает РИА «Новости».

Место и время прощания с артистом станет известно позднее.

Последние 13 лет жизни Кобзон боролся с раком. В последнее время регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста. В июле он был переведен в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц, тогда же он был подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Советский и российский певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области (Украина). В 1940 году его семья переехала во Львов.

С началом Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, мать с детьми и бабушкой была в эвакуации в городе Янгиюль (Узбекистан). Отец, получивший ранение в 1943 году, после демобилизации в семью не вернулся, а мать с детьми после окончания войны вернулись на Украину, где Иосиф пошел в школу в городе Краматорске Донецкой области.

В 1956 году Кобзон окончил Днепропетровский горный техникум, был призван в ряды Вооруженных сил СССР, проходил службу в Закавказском военном округе. В конце второго года службы после прослушивания он был приглашен в Ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа.

В 1958 году после демобилизации Кобзон поступил на вокальный факультет Музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных), но позже оставил учебу ради выступления на эстраде.

Знакомство с композитором Аркадием Островским позволило Кобзону начать петь в дуэте с Виктором Кохно, затем Кобзон стал выступать сольно. В 1962 году в исполнении певца вышла первая пластинка песен композиторов Островского и Александры Пахмутовой.

Всего репертуар Кобзона включал около 3 тыс. песен, составивших музыкальную летопись второй половины 20 века. В их числе почти все лучшие песни, созданные Дунаевским, Блантером, братьями Покрасс, Новиковым, Соловьевым-Седым, Фрадкиным, Фельцманом, Туликовым, Пахмутовой, Тухмановым и другими советскими композиторами. Это всенародные хиты «Смуглянка», «А у нас во дворе», «Старый клен», «С чего начинается Родина», «Я люблю тебя, жизнь», «Мгновения», «Темная ночь», «День Победы» и другие.

Помимо выступления на эстраде Кобзон вел активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства, занимался бизнесом. Избирался со второго по седьмой созывы в Госдуму.

Кобзон был членом правления Федерации еврейских общин России и президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Также он известен своей миротворческой и благотворительной деятельностью – проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23–26 октября 2002 года в здании столичного Театрального центра на Дубровке.