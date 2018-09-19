СММ ОБСЕ решила обновить меры по контролю за перемирием в Донбассе

К следующей встрече в Минске миссия ОБСЕ обновит пакет мер по контролю за соблюдением перемирия в Донбассе, сообщили в пресс-службе МИД Донецкой народной республики.

МИД ДНР сообщает, что в среду на заседании подгруппы по безопасности будут согласованы дополнительные меры контроля за прекращением огня, но представители Киева «традиционно блокировали согласование, поставив, по сути, ультиматум: если хоть одна мера вызывает сомнение, то все меры считаются несогласованными», передает РИА «Новости».

Отмечается, что полпред ДНР на переговорах Наталья Никонорова заявила на встрече о необходимости более действенных шагов в этом направлении, так как жители Донбасса продолжают страдать от нарушения перемирия.

«В этой связи при поддержке координатора Мартина Сайдика было достигнуто решение о том, что к следующей встрече СММ ОБСЕ обновит проект документа по дополнительным мерам контроля с учетом всех предложений участников переговоров», – говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Следующая встреча контактной группы состоится 2 октября.

Напомним, в преддверии 1 сентября в Донбассе вступило в силу «школьное перемирие», однако украинские силовики продолжают его нарушать.