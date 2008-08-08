«Школьное» перемирие вступило в силу в Донбассе

С 29 августа в Донбассе вступает в силу режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года.

Перемирие начинается с 00.01, передает ТАСС.

Глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что силы республики «приступили к полному соблюдению» перемирия, передает РИА «Новости».