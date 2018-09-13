Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обострении ситуации на севере и юге ДНР из-за обстрелов ВСУ.

«17.00-17.30 – н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 18.40-19.15 – н.п. Шумы – г. Горловка (шахта им. Гагарина): выпущено 15 гранат из АГС, три гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 19.00-19.40 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: произведено 20 выстрелов из БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы», – говорится в сообщениях представительства ДНР СЦКК во «ВКонтакте».

Позднее ВСУ устроили еще два обстрела. По направлению Дзержинск – Горловка было выпущено шесть мин из 82-милиметрового миномета, по направлению Березовое – Докучаевск – одна граната из РПГ, также применялось стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что Киев подготовил план наступления на южном участке фронта.