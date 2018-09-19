«Союзу» с «дыркой» разрешили спуститься на Землю

Космический корабль «Союз МС-09», в борту которого обнаружили просверленное отверстие, допущен к дальнейшему использованию в качестве спасательной капсулы для спуска экипажа на Землю.

Первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что корабль продолжит полеты в составе Международной космической станции, передает РИА «Новости».

«Нарушение герметичности станции устранено, штатное давление восстановлено, транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-09» допущен к продолжению полета в составе российского сегмента МКС и выполнению функции корабля-спасателя», – сообщается на сайте РКК «Энергия».

Ранее были названы три версии появления дырки в космическом корабле, предполагающее преднамеренное повреждение. По всем трем направлениям ведется расследование.