Times назвал «истинную угрозу» для Европы

Истинная угроза для Европы в долгосрочной перспективе исходит от Китая, а не от «полуразрушенной империи Владимира Путина», пишет The Times.

Times отмечает, что в Грузии, Эстонии, Польше и Украине обеспокоены разногласиями и излишней самонадеянности сильных стран Запада. Страны Восточной Европы считают, что реальная «линия фронта» пролегает не через их территории, а через места, где влияние России особенно велико: Берлин, Брюссель, Рим и, как это ни странно, Вашингтон. Но в долгосрочной перспективе истинная угроза исходит не от России, а от гораздо более мощного источника – от Китая, приводит RT текст статьи The Times.

Издание полагает, что «полуразрушенная империя Владимира Путина» очень слаба даже с учетом ее площади и ядерного арсенала. Экономика России, пишет Times, едва дотягивает до итальянской, а при модернизации армии объемы расходов на оборону снижаются. Хрупкой и устаревшей становится политическая система страны, а отпор Западу удается давать «только благодаря политической воле, а не реальной дипломатической, экономической, политической или военной мощи», утверждает издание.

А для того, чтобы понять масштабы влияния Китая, Times предлагает вспомнить о Далай-ламе – мало кто из известных деятелей решается встретиться с этим некогда почитаемым 83-летним духовным лидером, опасаясь преследований со стороны Китая. Пекин видит в нем опасного распространителя идей сепаратизма и феодальных предрассудков.

«Для подхода Китая характерен оппортунизм. Он избегает открытой конфронтации, но, если он видит слабость или разногласия, он обязательно пользуется ими», – пишет автор статьи.

И политика Китая, пишет Times, приносит Пекину дипломатические дивиденды. Так, в июле 2016 года Венгрия и Греция попытались ослабить позиции ЕС в вопросе территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море, и в марте 2017 года Венгрия отказалась подписать письмо, в котором страны-члены Евросоюза подвергли критике пытки китайских юристов, оказавшихся в тюрьме.

В статье приводится мнение чешского эксперта по тактике Китая Мартина Хала, который считает, что долгосрочная цель Пекина в том, чтобы экспортировать в Европу китайскую модель государственного капитализма. В рамках этой модели рыночные механизмы являются только инструментами в руках всесильного однопартийного государства, утверждает он.

«Хотя Россия и Китай сейчас пытаются внушить мировому сообществу, что связи между ними укрепляются, по-настоящему серьезный альянс между ними невозможен из-за огромного дисбаланса в их экономической силе. Поэтому для таких стран, как Грузия, налаживание связей с Китаем – это шанс сбалансировать влияние России в регионе, где влияние Запада постепенно уменьшается», – считает автор материала.

В июле американские СМИ заявили, что Россия и Китай уже показали альтернативу G7.