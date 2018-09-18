Израиль отверг версию Минобороны о катастрофе Ил-20 в Сирии

Армия Израиля утверждает, что в момент авиаудара по объектам в Сирии российский самолет Ил-20 не был в зоне операции израильских ВВС.

«Когда сирийская армия запустила ракеты, которые попали в российский самолет, самолеты ВВС Израиля уже находились в воздушном пространстве Израиля. Во время удара израильских ВВС по цели в Латакии российский самолет не находился в зоне операции», – говорится в сообщении армии Израиля в Twitter.

Таким образом, израильские военные отвергают версию Минобороны о том, что израильские летчики прикрывались Ил-20, «у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16». Об этом заявлял официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.

Израиль выразил сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета, сбитого Сирией.