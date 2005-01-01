На Украине признали, что ее не ждут в НАТО

Включение в конституцию Украины пункта о вступлении в НАТО и ЕС не значит, что страну туда позвали, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь.

«Сегодня в угоду выборам нам предлагают в конституцию, как в школьную тетрадку, вносить и убирать вопросы – прописываем мы вступление в НАТО и ЕС или нет. Но это не значит, что нас туда позвали», – цитирует РИА «Новости» выступление Бондаря, переданное парламентским телеканалом «Рада».

По его мнению, это является «большим пиаром» и выставляет Украину в невыигрышном свете.

Ранее президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении курса страны в ЕС и НАТО.

В августе Порошенко заявлял, что армия страны осуществляет полную перестройку всего сектора безопасности, в том числе вооруженных сил, под стандарты НАТО.

В мае глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли заявлял, что Украина в ближайшее время не имеет перспектив членства в организации.