В ЕС оценили перспективы членства Украины

Глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли заявил что Украина в ближайшее время не имеет перспектив членства в организации.

«Турция со странами Балкан является одной из стран, которая ведет переговоры, чтобы присоединиться к ЕС. Они имеют четкую перспективу членства в ЕС. В случае Украины – сегодня нет перспективы членства в ЕС», – цитирует УНИАН Мингарелли.

По его словам, это большое разочарование «для наших украинских партнеров», так как они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС. «По ряду причин, ЕС не мог предложить эту перспективу членства», – отметил посол. Мингарелли не уточнил, о каких именно причинах идет речь.

В преддверии саммита Евросоюза «Восточное партнерство» в ноябре 2017 года президент Еврокомиссии Жак-Клод Юнкер заявил, что вступление Украины в ЕС рассматриваться не будет.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему процесс вступления Украины в ЕС будет вечным.