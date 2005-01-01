В истории с появлением дырки в «Союзе» осталось две версии

По словам источника в ракетно-космической отрасли, спецкомиссия Роскосмоса, которую возглавляет и.о. первого заместителя главы госкорпорации Николай Севастьянов, рассматривает две версии того, кто и когда мог повредить пилотируемый корабль «Союз МС-09».

По словам источника, спецкомиссия Роскосмоса пока не определилась с основной версией произошедшего, однако специалисты считают, что российский космический корабль был поврежден преднамеренно, передает ТАСС.

Источник уточнил, что в качестве версий рассматриваются следующие: повреждение «Союза» на контрольно-испытательном стенде (КИС) или в цеху окончательной сборки на заводе-изготовителе; непосредственно на космодроме Байконур.

В Роскосмосе сообщили, что комиссия продолжает работу, результаты будут озвучены после завершения расследования.

Отметим, ранее назывались три версии причин появления отверстия в «Союзе МС-09».