Климкин обвинил Россию в «лишении Крыма водоснабжения»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заявил, что от воды Крым якобы отрезал не Киев, а Москва.

«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины», – написал Климкин на своей странице в Facebook.

Ранее Климкин заявил, что Украина не собирается возобновлять поставки воды в Крым. Основанием для этого она назвал формулировку в возможном контракте с Россией.

В понедельник представитель украинского президента Петра Порошенко Борис Бабин также пообещал, что власти страны «любой ценой» не допустят возобновления поставок воды в Крым.

Перед этим заместитель украинского министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признается в «оккупации» полуострова.