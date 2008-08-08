Климкин обозначил главное препятствие для поставок воды в Крым

Министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил, что Украина не собирается возобновлять поставки воды в Крым. Основанием для этого названа формулировка в возможном контракте с Россией.

«Мы прекрасно знаем про фейковые планы якобы обеспечить поставку. Мы этого никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано «Крым, Россия», никогда подаваться не будет», – сказал Климкин, передает ТАСС.

Таким образом, судя по высказыванию главы МИД Украины, главным препятствием для поставок воды является формулировка в контракте, которая бы подверждала принадлежность Крыма России.

В понедельник представитель украинского президента Петра Порошенко Борис Бабин пообещал, что власти страны «любой ценой» не допустят возобновления поставок воды в Крым.

Ранее заместитель украинского министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признается в «оккупации» полуострова.