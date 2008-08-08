США испугались за перебежчиков из России

После отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии разведка США опасается за жизнь перебежчиков из России, пишут СМИ.

Бывший сотрудник контрразведки ФБР Фрэнк Монтойя выразил опасения, что могут пострадать и перебежчики из России, проживающие в США, «особенно в свете» приписываемого России «вмешательства в выборы», передает РИА «Новости».

New York Times пишет со ссылкой на американских чиновников, что Москва якобы пытается «запугать» информаторов.

При этом NYT ссылается на середину 1990-х годов, когда, по версии газеты, ЦРУ нашло бомбу под машиной своего шпиона – экс-офицера российской разведки.

Под защитой ЦРУ сейчас находятся свыше 100 агентов, им предоставляется гражданство США и предлагается выбрать новое место проживания. Популярностью у перебежчиков пользуется Флорида, сообщил экс-офицер ЦРУ.