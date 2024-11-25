Российское посольство: Британия активизировала антироссийскую пропаганду в СМИ

Tекст: Денис Тельманов

Российское посольство в Лондоне сообщило, что британские власти усилили антироссийскую кампанию в СМИ, передает ТАСС. По мнению российских дипломатов, это связано с осознанием провала так называемого украинского проекта, на который Лондон делал большую ставку. В комментарии посольства говорится о том, что Британия рассчитывала на стратегическое поражение России, но столкнулась с противоположным эффектом.



Российские дипломаты считают, что британская пропагандистская машина ответила на неудачи в зоне специальной военной операции лихорадочными вбросами абсурдных антироссийских сюжетов в подконтрольные СМИ. Среди таких сюжетов упоминаются конспирологические истории о пролетах неопознанных беспилотников над военными базами и кораблями Британии, а также алармистские заявления о якобы значительной российской киберугрозе.

Кроме того, российские дипломаты отмечают, что в британских СМИ обсуждаются неподтвержденные детали квазисудебных процессов, связанных с другими провокациями против России, такими как «дело Скрипалей» и недавние инциденты, включая складские пожары.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что страна не намерена отправлять своих военнослужащих на Украину. Британия обновила санкционный список, включив в него «Альфастрахование», ВСК и 30 танкеров, обвиняя их в поддержке российского правительства. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курской области, сообщил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон.

