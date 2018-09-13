Захарова ответила на сообщения британских СМИ о «перебежчике Аполлоне»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала сообщения британских СМИ о «перебежчике» под позывным «Аполлон».

«На днях британскими СМИ была представлена очередная серия «шпионского сериала». В нем появился новый сюжет – некий российский перебежчик, бывший сотрудник посольства России в Риме, завербованный британской разведкой под кодовым именем «Аполлон» и якобы передавший настоящие имена «отравителей» Скрипалей. Российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не «убегал», – приводит пресс-служба МИДа слова Захаровой.

По ее словам, такое раскрытие «агента» противоречит практике работы английских спецслужб. «Масштабы дезинформации по «делу Скрипалей» со стороны британцев давно уже зашкаливают, а низкопробный уровень «фейковых» вбросов не достоин комментариев», – заключила дипломат.

Ранее британские СМИ сообщили, что данные о предполагаемых отравителях бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британская разведка получила от завербованного информатора с псевдонимом «Аполлон». Он якобы опознал обвиняемых Александра Петрова и Руслана Боширова как сотрудников российской разведки и назвал их настоящие имена.

На прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов.