Нафтогаз попросил продать ГТС Украины за границу

Нафтогаз предложил продать до 49% в уставном капитале украинского оператора газотранспортной системы (ГТС) за границу.

Стоимость всего пакета акций, по данным компании, составляет 14 млрд долларов, сообщает «Украинские новости».

«Украинское законодательство позволяет квалифицированному международном партнеру приобрести до 49% в уставном капитале оператора ГТС Украины. Если международный партнер заплатит соответственно 7 млрд долларов за 49% акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне», – говорится в письме Нафтогаза премьеру Владимиру Гройсману.

Нафтогаз попросил премьера вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны стратегические вопросы нацбезопасности и принять решение о принятии мер для их урегулирования.

В июле Нафтогаз сообщил, что к 2020 году на Украине появится новый оператор ГТС.

Поиск партнеров по управлению украинской ГТС был начат в декабре 2017 года. Закон Украины «О рынке природного газа» предусматривает возможность привлечь инвестора к работе и управлению ГТС путем обладания до 49% акций оператора газотранспортной системы.