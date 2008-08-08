Итоги выборов отменены на шести участках в российских регионах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Имеется информация об отмене результатов голосования на ряде избирательных участков. В Ульяновской области – два, в Московской области – два, во Владимирской области – один, в Бурятии – один», – сообщил глав ЦИК, передает ТАСС.

Также, по ее словам, проверка проводится в Калмыкии, где, предположительно, на участке был вброс бюллетеней.

Памфилова подчеркнула, что избирательные комиссии отработали в единый день голосования в строгом соответствии с законом. Глава ЦИК отметила, что сотрудники избиркомов «не позволили повлиять на итоги выборов попыткам повлиять на итоги выборов с чьей-либо стороны». «И выиграл по итогам выборов избиратель», – добавила Памфилова.

«Несмотря на весь скепсис, мы реально увидели конкурентную и довольно непредсказуемую борьбу. Как итог – результаты, которые мы видим. И для экспертов они оказались в определенной степени сюрпризом», – сказала глава ЦИК.

Так она отметила, что в Якутске победителем на выборах мэра города стала кандидат от партии «Возрождение России» Сардана Авксентьева. «Сюрприз? Сюрприз», – констатировала Памфилова.

Говоря о вторых турах губернаторских выборов, которые пройдут в четырех регионах, Панфилова заявила, что ЦИК настаивает на том, чтобы они прошли 23 сентября.