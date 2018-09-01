Украинские силовики приготовились к наступлению после гибели Захарченко

После гибели главы провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко украинские силовики начали подготовку к наступлению в Донбассе, заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

«Украинская хунта, подло уничтожив нашего главнокомандующего героя Донецкой народной республики Александра Владимировича Захарченко, возомнила себя непобедимой военной державой и начала активную подготовку к наступлению», – приводит его слова РИА «Новости».

Он сообщил, что ударная группировка ВСУ разворачивается на мариупольском направлении. ДНР зафиксировала переброску артиллерии в район подконтрольного Киеву населенного пункта Розовка. Кроме этого, в район Урзуфа прибыли подразделения 56 мотопехотной и 406 артиллерийской бригады.

Басурин сказал, что подготовка ВСУ к наступлению осуществляется под прикрытием проведения учений «Шторм – 2018».

По словам представителя оперативного командования республики, силовики могут начать наступление в Донбассе уже 14 сентября. Он отметил, что такую дату называют источники ДНР в штабах операции объединенных сил вооруженных сил Украины.

Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Также был убит телохранитель Захарченко. В ДНР сообщили, что убийство Захарченко организовали силы специальных операций Украины, задержанные после взрыва в Донецке признались в этом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какие последствия убийство Захарченко будет иметь для существования Донецкой народной республики.