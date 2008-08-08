Организатором «антипенсионного» митинга в Москве оказался экс-бухгалтер финансовой пирамиды

Одним из организаторов согласованного московской мэрией митинга против изменений в пенсионной системе является бывший депутат Государственной думы от КПРФ Владимир Родин, который, по информации СМИ, в 90-е работал бухгалтером в скандально известной организации «Хопер-Инвест» – финансовой пирамиды наподобие «МММ».

Имя Родина в числе заявителей «антипенсионного» митинга указано на сайте московского отделения КПРФ.

«Комсомольская правда» пишет о том, что «Хопер-Инвест», где работал Родин, обманула около 4 млн вкладчиков на сумму в 500 млрд неденоминированных рублей. Несколько организаторов этого «проекта» позже получили тюремные сроки за мошенничество.

Издание также сообщает, что компании с участием полного тезки экс-депутата неоднократно становились ответчиками в судебных разбирательствах с органами власти. Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, в 2010 году ЗАО «Город» (совладелец до 2014 года – Родин Владимир Романович) привлекалось к административной ответственности за нарушения в ходе работ с опасными отходами.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что после телеобращения президента Владимира Путина к россиянам сомнений насчет необходимости изменений пенсионной системы ни у кого нет. В то же время она отметила, что «расшатать ситуацию, играя на наших эмоциях и трудностях, умельцев хватает».

В среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призывает установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет, и предусмотреть гарантии для людей предпенсионного возраста. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что прямое обращение Владимира Путина к народу – это почти уникальное событие в политической жизни страны.