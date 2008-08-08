Поклонская сказала, кто расшатывает ситуацию из-за пенсионных изменений

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что после телеобращения президента Владимира Путина к россиянам сомнений насчет необходимости изменений пенсионной системы ни у кого нет. В то же время она отметила, что «расшатать ситуацию, играя на наших эмоциях и трудностях, умельцев хватает».

«Убеждена, что сомнений насчет принятия пенсионной реформы ни у кого нет. Выступление президента, которого еще совсем недавно все поддержали на выборах, четко раскрыло перспективы», – написала Поклонская в Facebook.

В то же время депутат отметила, что «расшатать ситуацию, играя на наших эмоциях и трудностях, умельцев хватает». Основным раздражителем для людей и тормозом для страны она назвала «несправедливость, судебный и правоохранительный произвол, кланы и чванство чиновников».

«Примечательно, что после переворота 1917 года Россию всегда спасают простые люди, а губят те, кто уже давно положил глаз не только на ее природные богатства и ресурсы, но и на заокеанские острова и тихие налоговые гавани. О пенсиях им думать смешно и незачем», – отметила депутат.

Она подчеркнула, что реформы и преобразования нужны и востребованы временем, но добавила, что они должны быть «во благо и в интересах людей и страны».

«Иногда они необходимы для спасения ситуации и ведут к вынужденным ограничениям. Это понятно, но почему тогда нет ответов на вопросы: где деньги, куда они постоянно пропадают и кто виноват? Не только ведь демографический кризис 90-х всему виной. Где исполнители и проводники законов? Почему при упоминании фамилий отдельных бизнесменов и родственников некоторых высокопоставленных чиновников все контролеры и инспекторы теряют сознание или встают по стойке смирно?» – задала вопросы Поклонская.

По ее словам, «если бы так ярко люди не видели этого, а немного чувствовали хоть какую-то элементарную скромность и уважение к закону и простому человеку, они бы с большим пониманием отнеслись к ущемляющим их права вынужденным мерам экономического характера».

Ранее Поклонская уже говорила, что президент России Владимир Путин предложил решения по многим аспектам пенсионных изменений, которые вызывали опасения, и подчеркнула, что люди были услышаны.

Напомним, 29 августа Путин предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений: в частности, установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет. Путин также предложил предусмотреть гарантии для людей предпенсионного возраста.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложения президента взвешенным и продуманным решением.