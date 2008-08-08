Кудрин оценил идеи Путина по смягчению пенсионных изменений

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложения президента Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства взвешенным и продуманным решением.

«Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей», – написал Кудрин в своем Twitter.

Кудрин отметил, что президент обобщил аргументацию сторонников и противников изменений пенсионной системы. По его словам, Путин «внес правки, балансирующие изначальный проект».

В среду Путин в телеобращении к россиянам предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений. Среди прочего, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.