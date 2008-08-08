Поклонская прокомментировала заявление Путина о пенсионных изменениях

По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, президент России Владимир Путин предложил решения по многим аспектам пенсионных изменений, которые вызывали опасения, и подчеркнула, что люди были услышаны.

«Посмотрев обращение нашего президента, могу сказать о том, что по многим аспектам, вызывавшим опасения, предложены решения. Люди услышаны. У президента также вызвало неприятие повышение возраста выхода на пенсию для женщин на целых 8 лет. Кроме того, предложены конкретные параметры более мягкого изменения пенсионного законодательства, а также ответственности за нарушение прав лиц предпенсионного возраста», – написала Наталья Поклонская на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Путин предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений: в частности, установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет. Путин также предложил предусмотреть гарантии для людей предпенсионного возраста.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложения президента Владимира Путина взвешенным и продуманным решением.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это, по мнению властей, позволит сохранить в России пенсионную систему, при этом рост выплат пенсионерам станет беспрецедентным в истории государства.

Ранее Поклонская голосовала против пенсионных изменений.