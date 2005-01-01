Поклонская пообещала голосовать против пенсионной реформы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что будет голосовать против повышения пенсионного возраста до 63 и 65 лет.

«В крымских Telegram-каналах проходит обсуждение по поводу позиции депутатов Государственной Думы РФ от Крыма и Севастополя по пенсионной реформе. Заранее раскрою секрет о том, как я буду голосовать в части повышения пенсионного возраста до 63 / 65 лет. Буду голосовать «против», – заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская в Facebook.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы могут рассмотреть законопроект о пенсионной реформе в первом чтении 19 июля.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.