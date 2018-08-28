Украина закрыла представительство при уставных органах СНГ

Представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто в августе, контакты продолжаются через украинское посольство в Минске, заявил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.

«Мы с сожалением констатируем, что … в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества», – сказал Лебедев, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что контакт с Украиной остается – через посольство Украины в Белоруссии. Для этих целей в посольстве выделен специальный сотрудник.

В то же время Лебедев заявил, что Украине обязательно будет направлено приглашение для участия в заседании Света глав правительств Содружества, которое пройдет в ноябре в Астане. Он подчеркнул, что «Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством-участником, поэтому ей направляются все документы и приглашения».

1 июня сообщалось, что Украина отзывает двух дипломатов из структуры уставных органов СНГ по поручению президента Петра Порошенко.

В мае Порошенко пообещал, что Украина выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ и подписал указ, которым отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества.