Украина решила отозвать дипломатов из уставных органов СНГ

Украина отзывает двух дипломатов из структуры уставных органов СНГ по поручению президента Петра Порошенко, сообщили местные СМИ.

Как передают «Украинские новости» со ссылкой на ответ МИД, несмотря на то, что Украина не подписала Устав СНГ, ее представители до 2014 года принимали полноформатное участие в работе Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел, передает ТАСС.

После 2014 года Украина свое участие в деятельности этих органов прекратила. Однако за Украиной числились должности по квоте в исполнительном комитете.

Напомним, в мае Петр Порошенко пообещал, что Украина выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ и подписал указ, которым отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества.

Политолог Богдан Безпалько рассказал газете ВЗГЛЯД, к чему приведет выход Украины из СНГ.