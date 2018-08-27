В Оренбурге отреагировали на школьные дневники с напутствием от арестованного мэра

Власти Оренбурга не причастны к распространению школьных дневников, в которых содержится напутствие от арестованного по подозрению в коррупции мэра Евгения Арапова, сообщила глава пресс-службы городской администрации Ольга Лопатинская.

«Мы в этом процессе абсолютно не участвуем», – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что дневники выпущены на частные деньги, администрация и управление образования не знают, насколько велик тираж.

Дневники с напутствием Арапова издает частный предприниматель по согласованию и заказу родителей, в них добавляют страницы со сведениями о городе, телефонами экстренных служб и обращением градоначальника.

Предприниматель Владимир Ухов – изготовитель дневников, отметил, что тираж был отдан заказчикам задолго до начала учебного года – еще в мае через директоров школ. Всего было изготовлено по заказу родителей школьников 10,2 тыс. экземпляров стоимостью 70 рублей за один дневник.

Такие дневники не поступают в свободную продажу, проблему можно решить, не переиздавая тираж.

«Я уже об этом думал... Единственное, что можно сделать – вырвать страничку или заклеить ее», – сказал Ухов.

Ранее фото страницы из дневника с обращением Евгения Арапова опубликовал в соцсети один из жителей Оренбурга. В послании экс-мэра говорится: «Учись ставить перед собой цели и достигать их. Желаю успехов в новом учебном году. Желаю, чтобы тобой гордились родители и школа, гордился наш любимый город».

Напомним, в августе в отношении главы Оренбурга Евгения Арапова было возбуждено уголовное дело о получении взятки.