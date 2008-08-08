Минобороны прокомментировало сообщения об авиаударах на севере Афганистана

Минобороны России не подтверждает сообщения СМИ о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара на севере Афганистана.

«Информация британского информационного агентства Reuters о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения «Талибан» в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что «российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли».

Ранее госкомитет нацбезопасности Таджикистана также опроверг сообщения СМИ, согласно которым самолеты ВВС республики якобы атаковали территорию провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.