Таджикистан отреагировал на сообщения об авиаударах по Афганистану

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана опроверг сообщения СМИ, согласно которым самолеты ВВС республики якобы атаковали территорию провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.

«Мы не имеем право наносить авиаудары по территории другого государства», – отметил источник ТАСС в ГКНБ.

По его словам, такие вопросы в первую очередь рассматриваются штабом ОДКБ, после чего проводятся длительные консультации военных ведомств.

Власти Таджикистана также опровергли гибель своих пограничников. По данным Управления пограничной службы Госкомитета нацбезопасности, при обстреле со стороны вооруженных нарушителей, прорвавшихся на территорию Таджикистана, погибли два лесника, еще один ранен.

Ранее афганское агентство Khaama Press со ссылкой на представителей местных властей сообщило, что самолеты ВВС Таджикистана в ночь на 27 августа атаковали район Даркад в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.

По данным СМИ, авиаудары якобы были нанесены после столкновений, произошедших в воскресенье между местными предполагаемыми наркоторговцами и таджикистанскими пограничниками. Сообщалось о гибели двух пограничников.