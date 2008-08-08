Лукашенко раскритиковал «умных либералов» в Минфине России

Минск получает не все пошлины от реэкспорта российской нефти, о которых договаривался с Москвой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Виноват в этом, по мнению белорусского лидера, «кто-то из так называемых умных либералов в Минфине России».

Он напомнил, что газовый спор между странами был решен, когда Минск и Москва договорились «подключить нефть» к темам переговоров – речь о «перетаможке», позволяющей Белоруссии продавать российскую нефть, а «таможенные пошлины зачислять в свой бюджет», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь-1».

Из-за роста цены на нефть Белоруссия получила больше денег, чем ожидалось, поэтому «кто-то из так называемых умных либералов в Минфине России увидел, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет», сказал Лукашенко.

«И россияне перестали перечислять часть денежных средств в нарушение наших договоренностей», – заявил он, отметив, что при падении цены на нефть Минск остался бы в проигрыше.

По словам Лукашенко, нельзя говорить о «подарках» от Москвы, так как Белоруссия оказывает «ответные услуги», «начиная от военных баз, транзита, границы, оборонных вопросов и так далее».

«Но, в общем, россиянам в Беларуси лучше, чем в отдельных частях России – это дорогого стоит», – заявил он.

Он добавил, что Москва предлагала запретить белорусским компаниям покупать «отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России».

«Я говорю: «Нет, вы запретите своим компаниям продавать, если считаете, что незаконно». – «Нет, вы запретите...» Это нормально? Ненормально», – сказал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко сказал, что Белоруссия не пытается воспользоваться ситуацией с антироссийскими санкциями и требовать чего-то от России. При этом он возмутился претензиями России к белорусским продуктам и призвал Россию выдать обещанные 400 млн долларов.