Белоруссия призвала Россию выдать обещанные 400 млн долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию выполнить договоренности по кредиту Евразийского фонда стабилизации и развития.

«Там два транша по 200 млн долларов всего, 400 млн долларов осталось. Это разве деньги?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Он заявил, что предоставление кредитов, «которые россияне не выдали из евразэсовских фондов», является «вопросом для обсуждения», но принятые решения «надо выполнять», передает ТАСС.