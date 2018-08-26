Лукашенко возмутился претензиями России к белорусским продуктам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ограничения на поставку некоторых белорусских продуктов в Россию.

Лукашенко заявил, что Минск хочет от Москвы лишь выполнения достигнутых договоренностей, так как иногда, по его словам, страны «договариваются, а исполнения нет, и причина не в белорусской плоскости». Минск «хочет знать, чего хочет» Россия от Белоруссии, заявил Лукашенко.

«Чем хуже наше продовольствие российского? И почему оно в нарушение договоренностей в рамках ЕврАзЭС блокируется при поставках в Российскую Федерацию?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

В числе проблемных вопросов он также назвал отсутствие компенсации утилизационного сбора с продукции совместных предприятий в России. Еще он пожаловался на то, что белорусских перевозчиков «выкидывают» с российского рынка.