Лукашенко открестился от «идиотизма» в отношениях с Россией

Белоруссия не пытается воспользоваться ситуацией с антироссийскими санкциями и требовать чего-то от России, страны являются ангелами-хранителями друг для друга, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Он заверил, что Минск «ничего здесь не выгадывает».

«Нет здесь каких-то там подспудных течений – наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что подобного поведения со стороны Белоруссии «нет и никогда не будет». Как заявил Лукашенко, он является слишком опытным, чтобы «мышковать на этих темах».

«Это полный идиотизм», – сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Россия – «главный партнер» Белоруссии, санкции против России негативно сказываются и на Белоруссии. Лукашенко сообщил, что «в свое время от последнего большого обвала российского рубля» его страна «потеряла порядка 3 млрд долларов» только на разнице курсов.

По его словам, он не понимает, что можно потребовать от России, если она окажется в тяжелом положении. Зато, когда «в России хорошо», Россия может покупать белорусскую продукцию и даже помочь Минску, если потребуется, что Россия «и делала соответствующей финансовой поддержкой и так далее», сказал Лукашенко.

Он заявил, что страны друг для друга являются «ангелами-хранителями». Оба государства «выросли от одного корня».

«Мы родные люди», – сказал он, добавив, что «отсюда наша ангельская роль».

Так он прокомментировал свой подарок президенту России Владимиру Путину, сделанный на встрече 22 августа в Сочи – икону-оберег ангела-хранителя.