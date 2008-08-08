Лукашенко рассказал о влиянии советского прошлого на его отношения с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что может открыто обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным проблемы, возникающие в отношениях Москвы и Минска.

В интервью телеканалу «Беларусь-1», выдержки из которого опубликованы на официальном сайте главы республики, Лукашенко отметил, что у него с Путиным очень близкие отношения. «Над нами, наверное, еще и довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза говорить то, что думаем. Плюс наше славянское нутро», – сказал глава Белоруссии.

Он добавил, что именно в силу личной близости лидеры могут обсуждать проблемы в двусторонних отношениях стран открыто. Лукашенко сказал, что такая открытость наблюдается даже при обсуждении личных вопросов. «Казалось бы, это личное, даже пресс-секретари это боятся упоминать», – сказал он, добавив, что лидеры России и Белоруссии обсуждают такие вопросы.

Он раскритиковал СМИ за «разного рода выдумки и размышления», когда в прессе появляются утечки о том, что между президентами России и Белоруссии якобы «заискрило». «Да нет, по-разному, формы у нас абсолютно разные, порой просто семейные. Вот мы, как родные люди, обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим», – сказал Лукашенко.

Ранее в воскресенье Лукашенко прокомментировал назначение Михаила Бабича послом и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.