Напавший с ножом на 11-летнюю девочку в Москве объяснил свои действия

По словам Виталия Косячкина, ему нужно было позвонить по телефону, других способов получить желаемое он не нашел.

Подозреваемого в вооруженном нападении на ребенка в столичном районе Очаково задержали при попытке уехать из Москвы в Нижний Новгород, сообщает издание «Говорит Москва».

Виталий Косячкин объяснил, что ему нужно было позвонить по телефону, поэтому он напал на девочку.

Напавшего на 11-летнего ребенка преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. Неизвестный подкараулил девочку около ее дома и нанес ей удар ножом. После нападения мужчина сбежал. Мать раненной девочки рассказала, что ее состояние стабильно тяжелое.

По некоторым данным, Косячкин может быть причастен к убийству студентки в Нижнем Новгороде. Сейчас это устанавливает следствие.