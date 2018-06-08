Появилось фото напавшего на девочку в Москве

Мужчина с залысинами в черной водолазке и синей безрукавке напал на 11-летнюю девочку в Очаковском районе Москвы.

Напавшего на 11-летнего ребенка преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. Неизвестный подкараулил девочку у подъезда дома в 4-м Очаковском проезде, и нанес ей два удара в печень и легкое.

Кадры с видеоролика публикует Пятый канал.

Мужчина был одет в синюю безрукавку и черную водолазку. Имеет сильные залысины.

«Пострадавшая успела увидеть преступника, но не узнала его. По предварительным данным, ранее девочка никогда не видела изверга. Мотивы его преступления неизвестны», – сообщает РЕН ТВ.

После нападения мужчина сбежал, сейчас его разыскивают полицейские.