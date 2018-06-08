В Москве ищут ударившего девочку ножом мужчину

Врачи борются за жизнь девочки, которую несколько раз ударил ножом неизвестный мужчина в Москве.

Инцидент произошел в пятницу в столичном районе Очаково, сообщает Life.

Нападение было совершено в подъезде жилого дома, когда девочка возвращалась с прогулки, передает РЕН ТВ.

Ребенка спасла соседка, выбежавшая из квартиры на крики пострадавшей.

По предварительным данным, ребенок получил ранения в живот и сердце. За жизнь девочки борются врачи.

Нападавший скрылся, его разыскивают правоохранители.