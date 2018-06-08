Стали известны подробности нападения на школьницу в Москве

Раненную в Очаковском районе девочку спасла соседка, у нее повреждены легкие.

Пострадавшая пятиклассница живет с мамой Лидией в 4-м Очаковском переулке. Отец девочки разбился в ДТП 7 лет назад, поэтому женщина одна воспитывает дочь. Как она заявила, угроз в их адрес не поступало, сообщает «Московский Комсомолец».

Школьница вышла погулять пока мама была на работе, и около 12.30 возвращалась домой.

«По видеокамерам установили, что некий мужчина (славянской внешности, лет 40) зашел в подъезд дома, держа руку в кармане. На первом этаже он один раз ударил девочку ножом в спину, в правую часть, и убежал», – сообщает источник.

Девочку обнаружила соседка и вызвала экстренные службы города, сообщив матери о случившемся.

Ребенка сразу прооперировали, врачи пытались остановить кровотечение: у девочки, в частности, повреждены легкие, рассказала мать изданию.

Опросить пострадавшую на месте полицейские не смогли, так как школьнице было сложно говорить. Да и вряд ли она видела этого мужчину, так как он шел за ней следом.

Напавшего на 11-летнего ребенка преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. Неизвестный подкараулил девочку около ее дома, и нанес ей удар ножом. После нападения мужчина сбежал, сейчас его разыскивают полицейские.