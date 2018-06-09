Мать раненной маньяком девочки рассказала о ее состоянии

Мать 11-летней девочки, на которую напал маньяк в столичном районе Очаково, рассказала о ее состоянии после операции.

«На данный момент она себя чувствует стабильно тяжело. Пришла в себя, разговаривает. По чуть-чуть, минут пять-десять – потом она устает, хочет спать», – сообщила женщина. Видео с ее интервью опубликовал Telegram-канал Lifeshot.

По словам мамы, девочка находится «пока в шоковом состоянии». Женщина также раскрыла подробности операции.

«Была задета печень, диафрагма, произошло кровоизлияние в брюшную полость. Кровь удалось остановить, диафрагму и печень зашить. Все необходимые меры приняты», – сказала она.

Девочка обрадовалась, очнувшись после операции и увидев маму. «Я обрадовалась, она обрадовалась. Сказала «мамочка», – добавила женщина.

Напомним, в ночь на субботу правоохранители задержали в ехавшем в Нижний Новгород автобусе 42-летнего Виталия Косячкина, подозреваемого в вооруженном нападении на ребенка в столичном районе Очаково.

Напавшего на 11-летнего ребенка преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. Неизвестный подкараулил девочку около ее дома и нанес ей удар ножом. После нападения мужчина сбежал.