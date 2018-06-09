Задержан подозреваемый в нападении с ножом на девочку в Москве

В ночь на субботу правоохранители задержали в ехавшем в Нижний Новгород автобусе 42-летнего Виталия Косячкина, подозреваемого в вооруженном нападении на ребенка в столичном районе Очаково.

«Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска задержан ранее судимый за совершение ряда особо тяжких преступления мужчина 1975 года рождения», – передает ТАСС слова старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлии Ивановой.

У мужчины при себе был нож, сообщает Mash.

Косячкин ранее был судим за убийство; его освободили после 11-летнего заключения. В Москве он находился на заработках, сообщает «Московский Комсомолец».

В настоящее время следователи работают с подозреваемым, чтобы установить картину произошедшего, а также мотивы, которые могли побудить его напасть на ребенка.

Напомним, напавшего на 11-летнего ребенка преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. Неизвестный подкараулил девочку около ее дома и нанес ей удар ножом. После нападения мужчина сбежал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).