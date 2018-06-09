WSJ: Иранские боевики прячутся от Израиля, переодевшись в сирийскую форму

Иранские боевики маскируются, переодеваясь в сирийскую униформу, чтобы избежать израильских ударов, пишет американское издание The Wall Street Journal.

По словам повстанцев, сирийский режим переодевает лояльных Ирану боевиков в свою форму, чтобы избежать дальнейших израильских воздушных ударов по иранским целям в Сирии, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что Израиль, ранее заявлявший о том, что не допустит закрепления у своей границы лояльных Ирану войск, внимательно следил за тем, как режим и его союзники, похоже, готовят военное нападение на повстанцев в юго-западной Сирии.

Напомним, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Тель-Авив готов напасть не только на иранские войска на территории САР, но и на позиции сирийской армии.

В начале мая самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям сирийской армии у подножия Голанских высот. Одновременно с этим боевики, воспользовавшись авиаударами Израиля по территории Сирии, атаковали сирийский город Эль-Баас у основания Голанских высот.