Нетаньяху заявил о готовности Израиля атаковать сирийскую армию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив готов напасть не только на иранские войска на территории САР, но и на позиции сирийской армии, сообщает Agence France Presse.

«Я думаю, что Асаду пора очень серьезно принять во внимание следующее. Теперь, когда война с ИГ* окончена, а он призвал Иран и позволяет ему нападать на Израиль с территории Сирии, его режим больше не в безопасности», – сказал Нетаньяху, передает ТАСС.

По его словам, если президент Сирии Башар Асада «будет стрелять в нас», Израиль «уничтожит его силы». Нетаньяху также заявил, что необходим «новый подход» в отношениях с Сирией.

«Израиль не допустит угрожающего ему военного укоренения Ирана в Сирии. Последствия этого ощутят не только иранские силы, но и режим Асада», – добавил он.

В мае израильский министр разведки Исраэль Кац заявил, что для Асада настал «момент истины», и Дамаск должен определить свое отношение к Тегерану. Если сирийские власти станут союзниками Ирана, то сделают себе только хуже, так как Израиль намерен действовать против Ирана в Сирии, предупредил министр.

Ранее Нетаньяху заявлял, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал, а в 1981 году в одностороннем порядке аннексировал Голанские высоты. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.