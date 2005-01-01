Тель-Авив уговаривает США признать Голаны израильской территорией

Главной темой на переговорах Израиля и США является возможность признания Вашингтоном того, что Голанские высоты – суверенная израильская территория, сообщил министр разведки Израиля Исраэль Кац.

По его словам, сейчас этот вопрос находится «во главе повестки дня», передает Reuters.

Израиль считает, что если США официально признают его право на Голанские высоты, то такой шаг станет «болезненным ответом» на стремление Ирана «разрушить» Израиль.

Кац заявил, что сейчас «подходящее» время для подобного решения со стороны США.

Министр полагает, что США с высокой долей вероятности положительно ответят на предложение Израиля. Более того, решение может быть принято в течение 2018 года, «плюс-минус несколько месяцев».

Кац отметил, что иранское присутствие в Сирии является основной причиной беспокойства Израиля в связи с конфликтом в САР. Кац дал понять, что у президента Сирии Башара Асада есть возможность улучшить отношения с Израилем.

По словам министра, для Асада настал «момент истины», Дамаск должен определить свое отношение к Тегерану. Если сирийские власти станут союзниками Ирана, то сделают себе только хуже, так как Израиль намерен действовать против Ирана в Сирии, заявил министр. Если же власти Сирии не будут исполнять роль иранских представителей, то Израиль не будет заинтересован в участии в сирийском конфликте.

Кац признал, что Москва выскажется против позиции США, если те признают Голанские высоты израильской территорией, но для России, как заявил министр, сейчас важнее «выживание Асада», Москве нужна «перестановка» в регионе.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля.