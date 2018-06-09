Международная федерация журналистов потребовала от Киева прекратить преследования репортеров

Международная федерация журналистов (МФЖ) потребовала защитить украинских репортеров, которые выступили с критикой в адрес Киева в связи с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.

В заявлении МФЖ говорится, что 30 мая представитель генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган опубликовала список 26 так называемых предателей, раскритиковавших правоохранительные органы страны после «убийства» Бабченко, передает ТАСС.

МФЖ в связи с этим обещает оказать полную поддержку украинским коллегам из входящего в федерацию Национального союза журналистов Украины. Кроме того, организация заявила, что категорически осуждает кампанию по запугиванию журналистов представителями властей и призывает украинские власти положить конец преследованию журналистов.

В заявлении подчеркивается, что «распространенная СБУ дезинформация серьезно подорвала доверие к СМИ в связи с тем, что общественное мнение оказалось сознательно обмануто в результате пропагандистской операции».

Ранее кампанию, начатую Сарган, осудили Международная и Европейская федерации журналистов. В ОБСЕ назвали неприемлемой публикацию списка «предателей» с именами журналистов и потребовали прекратить эту практику.

Несмотря на эти призывы, на улицах Херсона стали появляться билборды с фотографиями и личными данными граждан, которых власти считают «предателями».

Напомним, в конце мая на Украине устроили инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко. Его считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не явился на брифинг Службы безопасности Украины.