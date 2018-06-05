В ОБСЕ осудили публикацию Украиной списка «предателей»

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал неприемлемым публикацию списка «предателей» с именами журналистов и обратился к властям Украины с призывом прекратить эту практику.

«Публиковать список с именами журналистов, обвинять их в измене – неприемлемо и опасно. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов. Я призываю власти вмешаться и прекратить такую практику, особенно ту, которой занимаются представители властей, учитывая уязвимую и трудную среду на Украине в данный момент», – написал Дезир в письме украинским властям, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение организации.

Он отметил, что журналисты и СМИ должны быть в состоянии свободно и открыто выражать свое мнение. «Называть изменниками тех, кто выражает критическое мнение, значит, подвергать их большому риску, этого нельзя допускать», – подчеркнул он.

Напомним, 30 мая пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook список из 26 так называемых предателей, которые критиковали правоохранительные органы после «убийства» в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. В списке оказались несколько журналистов.

Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ-EFJ) осудили эту кампанию.