Международные союзы журналистов осудили Киев за запугивание СМИ

Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ-EFJ) осудили увеличивающееся давление на журналистов на Украине.

«Мы решительно осуждаем эту кампанию по запугиванию со стороны государственных чиновников, и мы призываем украинские власти положить конец любому акту преследования, направленному против журналистов и представителей организаций журналистов», – сказали генеральные секретари Международной и Европейской федераций Энтони Беллэнгер и Рикардо Гутьеррес. Заявление опубликовано на сайте EFJ.

В федерациях напоминают, что 30 мая пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook список из 26 так называемых «предателей», которые критиковали правоохранительные органы после так называемого «убийства» в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. В списке два журналиста – Мирослава Гонгадзе и Сергей Томиленко.

Еще один эпизод произошел 16 мая. Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко обвинила Национальный союз журналистов Украины в сотрудничестве с «кремлевскими пропагандистами». Следом Томиленко получил несколько угроз в соцсетях с призывами к украинским спецслужбам посадить его.

Отмечается, что обе федерации представили информацию об этих угрозах платформе Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов.

Во вторник украинские провайдеры приступили к блокировке доступа к сайтам российских СМИ. В тот же день произошла инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

В середине мая в Киеве задержали главреда портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, его подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Сейчас он находится под стражей.