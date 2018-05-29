Провайдеры начали блокировать сайты российских телеканалов

Украинские провайдеры приступили к блокировке доступа к сайтам российских телеканалов НТВ, РЕН-ТВ, ВГТРК.

При попытке зайти на сайты появляется надпись: «Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен», сообщает РИА «Новости».

Также ограничен доступ к сайтам телеканалов «Россия 1», «Россия Культура», «Россия 24», «РТР-Планета», «Цифровое ТВ».

Ранее во вторник провайдеры начали блокировать доступ к сайтам РИА «Новости» и РИА «Новости Украина».

Напомним, в четверг Киев опубликовал новый санкционный список, насчитывающий 1748 физических и 756 юридических лиц; он синхронизирован с санкционным списком минфина США.

В список также попали МИА «Россия сегодня» и агентство РИА «Новости Украина». Это произошло после того, как на Украине по обвинению в госизмене был арестован редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Как заявил Комитет защиты журналистов, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, власти Украины не должны запрещать работу российских СМИ в стране. В свою очередь директор правозащитной организации Human Rights Watch Рейчел Денбер заявила, что санкции Украины к российским СМИ нужно отменить. Обеспокоенность выразил и МИД Германии.