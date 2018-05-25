Германия выступила против санкций Киева в отношении российских СМИ

В МИД Германии выразили беспокойство решением киевских властей ввести санкции в отношении российских СМИ.

Как передает РИА «Новости» внешнеполитическое ведомство ФРГ призывает Украину соблюдать закон и международные стандарты свободы прессы.

Накануне стало известно, что МИА «Россия сегодня» и агентство РИА «Новости Украина» попали в обновленный санкционный список Киева. Это произошло после того, как на Украине по обвинению в госизмене был арестован редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Как заявил Комитет защиты журналистов, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, власти Украины не должны запрещать работу российских СМИ в стране. В свою очередь директор правозащитной организации Human Rights Watch Рейчел Денбер заявила, что санкции Украины к российским СМИ нужно отменить.