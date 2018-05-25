Комитет защиты журналистов призвал Украину не запрещать работу российских СМИ

Власти Украины не должны запрещать работу российских СМИ в стране, заявил Комитет защиты журналистов, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке,

Координатор организации в странах Европы и Центральной Азии Нина Огнянова призвала украинские власти не запрещать «источники информации», даже если те «подают информацию в неблагоприятном ключе».

Огнянова подчеркнула неэффективность и недемократичность борьбы с «пропагандой» с помощью цензуры, передает ТАСС.

Комитет защиты журналистов отметил, что на Украине запрещен целый ряд российских СМИ. Кроме того, организация напомнила и о ситуации вокруг редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.